08.09.2020, 20:30

Госсуд постановил: центристам придется вернуть более 40 000 евро за "Русский вопрос" на ПБК

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Jüri Ratas eilsel pressikonverentsil.
Jüri Ratas eilsel pressikonverentsil.Foto: Martin Pedaja

Во вторник Госсуд не принял к рассмотрению кассацию Центристской партии, поэтому в силу вступает решение, согласно которому политическая сила должна вернуть в бюджет столицы свыше 40 000 евро, пишет rus.err.ee.

Соответствующее требование по отношению к организации в октябре 2018 года вынесла Комиссия по надзору за финансированием партий, посчитавшая, что семь телепередач "Русский вопрос" на ПБК представляли собой скрытую рекламу центристов.

Согласно предписанию, которое комиссия 12 октября 2018 года сделала Центристской партии, политическая сила должна вернуть городу 40 387 евро и 20 центов. Именно в такую сумму обошлись 7 телепередач "Русский вопрос", которые, по оценке комиссии, являются скрытой политической рекламой.

Данная серия передач выходила на Первом Балтийском канале (ПБК) в период со 2 сентября по 14 октября 2017 года, то есть перед выборами в местные органы власти.

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