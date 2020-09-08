Госсуд постановил: центристам придется вернуть более 40 000 евро за "Русский вопрос" на ПБК

Соответствующее требование по отношению к организации в октябре 2018 года вынесла Комиссия по надзору за финансированием партий, посчитавшая, что семь телепередач "Русский вопрос" на ПБК представляли собой скрытую рекламу центристов.

Согласно предписанию, которое комиссия 12 октября 2018 года сделала Центристской партии, политическая сила должна вернуть городу 40 387 евро и 20 центов. Именно в такую сумму обошлись 7 телепередач "Русский вопрос", которые, по оценке комиссии, являются скрытой политической рекламой.

Данная серия передач выходила на Первом Балтийском канале (ПБК) в период со 2 сентября по 14 октября 2017 года, то есть перед выборами в местные органы власти.