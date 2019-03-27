Госсуд посчитал, что правила определения результатов электронного голосования следует уточнить

В первом рассмотренном коллегией деле участвовавшая в выборах партия поставила под сомнение надежность определенного вечером в день выборов результата электронного голосования. По той причине, что руководитель государственной избирательной службы подписал результат голосования только на следующий день. Суд посчитал, что хотя определенный вечером в день выборов результат электронного голосования руководитель государственной избирательной службы не подписывает, нет причин сомневаться в аутентичности результатов выборов. Последнюю обеспечивает возникающая на результатах выборов в ходе открытия и подсчета голосов криптографическая подпись.

Во второй жалобе кандидат на выборах в Рийгикогу посчитал, что при электронном голосовании не было выполнено требование контролируемости голосования от начала до конца, поскольку электронные голоса перед подсчетом не перемешивали. Коллегия пояснила, что вечером в день выборов пересчитывали неперемешанные электронные голоса, но при повторном подсчете голосов 4 марта голоса предварительно перемешали.

Госсуд не удовлетворил обе касающихся выборов жалобы. Суд описал в решениях процесс определения результатов электронного голосования, в том числе перемешивания и подсчета голосов, а также подписания и внесения в инфосистему выборов результатов, и посчитал, что соответствующие правила в правовых актах следует уточнить.