Госсуд: отказ в виде на жительство для однополого супруга-иностранца противоречит Конституции(14)
Сегодня общая коллегия Государственного суда признала противоречащим Конституции и недействительной Закон об иностранцах в той части, которая исключает предоставление временного вида на жительство однополому супругу гражданина ЭР с целью совместного проживания семьи.
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