21.06.2019, 13:30

Госсуд: отказ в виде на жительство для однополого супруга-иностранца противоречит Конституции

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rus.delfi.ee
EST 14
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Foto on illustreerivFoto: Eero Vabamägi

Сегодня общая коллегия Государственного суда признала противоречащим Конституции и недействительной Закон об иностранцах в той части, которая исключает предоставление временного вида на жительство однополому супругу гражданина ЭР с целью совместного проживания семьи.

Речь идет о зарегистрированных однополых браках.

По мнению суда, непонятно, попадают ли под защиту установленного в конституции основного права на семью права официально зарегистрированного супруга. Исходя из установленных в конституции принципов обеспечения человеческого достоинства и равного обращения, госсуд решил, что конституционное право на семью распространяется и на право однополой пары проживать в Эстонии в качестве семьи.

Суд отметил, что государству следует найти способы, как при помощи более толерантных законов урегулировать основные права прибывающих в страну и проживающих здесь иностранцев.

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