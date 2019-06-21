Госсуд: отказ в виде на жительство для однополого супруга-иностранца противоречит Конституции

Речь идет о зарегистрированных однополых браках.

По мнению суда, непонятно, попадают ли под защиту установленного в конституции основного права на семью права официально зарегистрированного супруга. Исходя из установленных в конституции принципов обеспечения человеческого достоинства и равного обращения, госсуд решил, что конституционное право на семью распространяется и на право однополой пары проживать в Эстонии в качестве семьи.

Суд отметил, что государству следует найти способы, как при помощи более толерантных законов урегулировать основные права прибывающих в страну и проживающих здесь иностранцев.