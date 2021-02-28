28.02.2021, 13:44
Госпрокуратура обжаловала освобождение подозреваемой в коррупции Керсти Крахт из-под стражи(7)
Ведущий госпрокурор Таави Перн обжаловал освобождение из-под стражи подозреваемой в коррупционных преступлениях экс-советника министра финансов Керсти Крахт.
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