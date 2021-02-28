Госпрокуратура обжаловала освобождение подозреваемой в коррупции Керсти Крахт из-под стражи

Прокурор не согласился с постановлением Таллиннского окружного суда, которым Крахт 16 февраля освободили из-под стражи, и обжаловал его на этой неделе в Госсуде, подтвердил Delfi руководитель пресс-службы Госпрокуратуры Каарел Каллас.

Каллас добавил, что принятие апелляции к рассмотрению в Госсуде все-таки не гарантировано.

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