Госпредприятие Lennuliiklusteeninduse сократит 33 человека
Государственная фирма по управлению воздушным движением Lennuliiklusteeninduse AS инициировала коллективные сокращения, передает RusERR.
Государственная фирма по управлению воздушным движением Lennuliiklusteeninduse AS инициировала коллективные сокращения, передает RusERR.
В настоящее время на предприятии работают 220 человек, 33 из них будут сокращены, сообщила в понедельник пресс-служба фирмы.
Причина сокращений вызвана резким уменьшением числа полетов в воздушном пространстве Эстонии. Если год назад в воздушном пространстве Эстонии ежедневно осуществлялось в среднем 700 рейсов, то на сегодняшний день это число составляет чуть более 200.
Чистый убыток компании за период с января по апрель составил 1,8 миллиона евро.
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