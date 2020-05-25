Госпредприятие Lennuliiklusteeninduse сократит 33 человека

В настоящее время на предприятии работают 220 человек, 33 из них будут сокращены, сообщила в понедельник пресс-служба фирмы.

Причина сокращений вызвана резким уменьшением числа полетов в воздушном пространстве Эстонии. Если год назад в воздушном пространстве Эстонии ежедневно осуществлялось в среднем 700 рейсов, то на сегодняшний день это число составляет чуть более 200.

Чистый убыток компании за период с января по апрель составил 1,8 миллиона евро.

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