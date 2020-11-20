"Госпожа министр, а как большинство жителей Эстонии справляются?" Что думают читатели RusDelfi о служебном авто Репс

Журналисты Õhtuleht выяснили, что министр образования Майлис Репс неоднократно использовала служебную машину и водителя для личных целей. Водитель забирал и отвозил ее детей из учебных заведений. По словам министра, она посвящает себя работе 24/7, поэтому не успевает забирать и отвозить детей в садик. Всего у Репс 6 несовершеннолетних детей, недавно она развелась с мужем. Позже она извинилась перед жителями Эстонии и пообещала изменить жизненный график.

Можно ли понять многодетного министра, или деньги налогоплательщиков нельзя расходовать на личные дела (в прошлом году на обслуживание автомобиля ушло 20 000 евро из госбюджета). Читайте, что думают об этом комментаторы RusDelfi.

Значит пусть не занимает такой пост, когда не может детей забрать. Ну или оплачивает частного водителя и автомобиль из своего кошелька. Чего за народные средства то возить отпрысков? Отпрыски личные, а не народные.



Для них законы не писаны. Законы только для простых смертных.

Для этнократии это нормально. А в иное время попросили бы зайти на беседу по известному стране адресу.

Эх вы. Не цениете ее. Она себя на работе гробит, себя не жалеет. А вы о каком-то водителе и паре тысяч евро в месяц тут ноете. Если она откажется от работы или ее посадят - кто на ее место встанет?

Сависаровская ученица. Гнать в шею!

Ворует и заявляет, что это для неё практично! Да такого человека на пушечный выстрел нельзя подпускать к государственному имуществу!

Тут нечего обсуждать. Служебный автомобиль с водителем положен министру, а не семье министра. Эту разницу министры должны быть в состоянии делать.

Она многодетная мать, без мужа, простим ей.

Поведение Репс просто глупо, т.к. данный вопрос элементарно решается и больших затрат со стороны Репс не требует. Правда, что тогда делать с тем, что подавляющее кол-во автотранспорта всяких АО, ПТ и пр. тоже является служебным и к ним те же требования.

Госпожа министр, а как большинство жителей Эстонии справляются?

Как во времена советской номенклатуры — просто супер они хорошие ученики КПСС.