Госпошлина на документы при подаче ходатайства в бюро самообслуживания уменьшится

"Гражданам Эстонии, документы которых скоро будут нуждаться в обновлении, советуем сэкономить деньги и время и подать ходатайство о новых документах по интернету в нашем бюро самообслуживания", — сказала комиссар бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

С 6 января при подаче ходатайства о новой ID-карте гражданина Эстонии в электронном бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны будет составлять 20 евро вместо 25 евро, госпошлина за паспорт гражданина ЭР составит 35 евро вместо 40 евро. При подаче ходатайства на получение нового паспорта гражданина ЭР и ID-карте вместе надо будет оплатить 45 евро вместо 50 евро.

С августа 2019 года кроме ходатайства о получении ID-карты в самообслуживании можно подавать ходатайство о получении повторного паспорта гражданина Эстонии для взрослого или первичного паспорта для ребенка. На данный момент жители Эстонии подали через бюро самообслуживания в интернете 88 888 ходатайств о новых удостоверяющих личность документах.

"Все больше людей предпочитает использовать для подачи ходатайства наше э-бюро. Мы постоянно работаем над тем, чтобы подача ходатайства в бюро самообслуживания была максимально удобной. При подаче ходатайства в э-бюро большая часть анкеты уже заполнена, что делает весь процесс быстрым и удобным", — рассказала Марит Абрам.

Ходатайства можно подать на странице etaotlus.politsei.ee. Зайти в бюро самообслуживания можно с помощью ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или через интернет-банк.