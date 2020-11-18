Госконтроль выявил недочеты в оборонных закупках: ценовая конкуренция часто сдерживалась

Хотя оснащение, закупаемое для Сил обороны, обычно отвечает потребностям, вытекающим из задач подразделений, в большинстве случаев предварительное исследование рынка не проводилось или не сохранилось. Это означает, что заказчик может и не знать, получит ли он оснащение с наилучшим соотношением цены и качества. Происходящие изменения в организации проведения закупок оборонного оснащения создают предпосылку того, что допущенных ранее недостатков в закупках больше не будет.

В ходе аудита было проанализировано 17 оборонных закупок в пяти сферах деятельности. Проанализированные закупки проводились в течение пяти лет, с 2014 по 2018 год. Закупки охватывали пять сфер деятельности, а именно: личное и боевое снаряжение, вооружение и боеприпасы, средства связи и информационные технологии, транспортные средства, а также средства для наблюдения и измерения. Проанализированные закупки были крупномасштабными, на сумму от одного миллиона евро до 75 миллионов евро, и оказали прямое влияние на военную обороноспособность Эстонии. Целью аудита было оценить прозрачность процесса закупок и то, как обеспечивается получение Силами обороны необходимого оснащения по оптимальной цене в результате закупок. В ходе аудита не анализировалось формирование суммарных военных потребностей Сил обороны и не оценивалось соответствие оборонных закупок требованиям, установленным Законом о государственных закупках.

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Госконтроль счел, что оснащение, закупленное для Сил обороны, как правило удовлетворяло потребности, вытекающие из задач подразделений. Соответствие и качество приобретенного оснащения проверяются при получении оснащения. В тех случаях, когда закупки были выполнены, но оснащение еще не полностью использовано в Силах обороны, служащие Сил обороны убеждены, что закупленное и поступающее оснащение соответствует возлагаемым на него ожиданиям и позволяет подразделениям выполнять свои задачи.

Однако Госконтроль обнаружил, что в организации закупок имелся ряд недостатков разной степени серьезности, имевших разные последствия. Основные проблемы заключались в том, что до закупки делалось мало обзоров рынка или их документация не сохранилась. Малообоснованные и ограничивающие технические спецификации зачастую приводили к сокращению числа оферентов. В ряде случаев ценовая конкуренция отсутствовала.