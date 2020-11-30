Госконтроль: во многих школах и детсадах дети не получают опорных услуг

В противоположность этому, почти в трети детских садов и в четверти основных школ нуждающиеся в поддержке дети и подростки, общей численностью более 8400 человек, вынуждены справляться в условиях гораздо меньшей помощи, получать эту помощь в другом месте или оставаться совсем без помощи.

В 2019/2020 учебном году начальное и основное образование получали в Эстонии около 200 000 детей и подростков. По крайней мере, пятая часть из них нуждается в опорных услугах при получении образования, т. е. в основном в помощи спецпедагогов, социальных педагогов, логопедов и психологов, которые по закону должны быть доступны в учебном заведении по месту жительства детей и подростков. В ходе аудита Госконтроль установил, что опорные услуги в сфере образования большей частью доступны в 64% муниципальных детских садов и в 74% основных школ.

”Своевременная доступность опорных услуг может определять развитие и успеваемость в учебе многих детей, а также их будущую жизнь в обществе,” — прокомментировал результаты аудита государственный контролер Янар Хольм. ”К сожалению, эти цифры показывают насколько важную роль играют удача и случайность, поскольку дети, нуждающиеся в поддержке, могут пойти учиться в школу или детский сад, где им не будет оказываться необходимая помощь. То, что разрешено законом, не должно зависеть от удачи”.

Аудит показал, что Министерство образования и науки в последние годы предпринимало важные шаги для повышения доступности услуг спецпедагогов, социальных педагогов, логопедов и психологов в школах. Однако многие проблемы не могут быть решены, если продолжать их решать тем же путем.

Многие дети остаются без необходимой помощи из-за того, что не хватает опорных специалистов, а учителя одни не справляются с поддержкой детей. Опрос детских садов и школ, проведенный в ходе аудита, показал, что нехватка опорных специалистов одинакова как в сельской местности, так и в крупных городах. Всего не хватает как минимум 1000 специалистов на полной ставке. Хотя количество приема на специальности опорных специалистов в вузах и начало расти, однако оно не покрывает потребностей учебных заведений. Количество выпускников уже давно меньше необходимого, а опорные специалисты с аналогичной подготовкой также необходимы в социальных и медицинских учреждениях.