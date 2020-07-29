Госконтроль: среди э-резидентов — иностранцы с действующим уголовным наказанием и запретом на коммерческую деятельность

Однако правительство изменило первоначальную концепцию в 2016 году, отменив требование быть связанным с Эстонией и тем самым расширив круг ходатайствующих об электронном резидентстве. Основанием для изменения было то, что требование связи с Эстонией увеличивает рабочую нагрузку и время, затрачиваемое в ходе обработки ходатайств на выяснение этой связи. Это изменение является одной из причин, по которой электронным резидентам трудно открыть банковский счет в Эстонии.
В 2017 году также были ужесточены условия для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а в новых руководящих принципах по осуществлению мер должной осмотрительности Финансовой инспекции 2018 года говорится, что отсутствие связи с Эстонией является отдельным риском. Таким образом, основная причина, по которой электронным резидентам трудно открыть банковский счет в Эстонии, заключается в том, что банки не имеют уверенности в том, будет ли коммерческая деятельность компаний электронных резидентов связана с Эстонией.
В аудиторском отчете указано, что при выдаче диги-ID электронного резидента иностранец не обязан вносить вклад в экономику, образование, науку или культуру Эстонии, хотя это и является законной целью выдачи диги-ID. Как получилось, что Эстония выдает документы людям, которым на самом деле это не предусмотрено по закону?
Как уже отмечалось, в соответствии с первоначальной концепцией электронного резидентства предварительным условием выдачи диги-ID была связь с эстонским государством и обоснованный интерес к использованию электронных услуг в Эстонии. Однако в 2016 году от этой предпосылки отказались. Министр внутренних дел ответил Государственному контролю, что вклад в Эстонию является ценностной нормой, в которой электронные резиденты способствуют достижению поставленной цели все вместе, а не обязательно каждый человек лично. Министр также заявил, что оценка личного вклада каждого электронного резидента не была бы целесообразной или соразмерной, поскольку оценивать это условие было бы трудно, субъективно и ресурсоемко.
Однако, по мнению Государственного контроля, записанное в законе следует соблюдать и оценивать целесообразность. Государственный контроль не считает разумным, что Эстония выдает диги-ID иностранцам, чья деятельность, включая их вклад в Эстонию, неизвестна государству.
Желают ли электронные резиденты продлевать свой диги-ID после истечения срока его действия?
У большинства электронных резидентов (приблизительно 70%) во время проведения аудита был действителен еще первый диги-ID, т. е. им еще не приходилось решать, продлевать его или нет. Диги-ID продлевался каждым десятым электронным резидентом (почти 1900 электронными резидентами), у кого срок действия цифровой идентификационной карты закончился. Согласно результатам опроса, проведенного среди электронных резидентов, большинство (72% респондентов) планируют продлить срок действия диги-ID, почти четверть (24% респондентов) еще не определились на момент проведения опроса, и чуть более 4% не планируют этого делать.
В аудиторском отчете говорится, что поправка к Коммерческому кодексу внесенная из-за программы электронного резидентства, позволяющая руководству компании находиться за границей, повысила риск нанесения ущерба репутации Эстонии из-за возможного мошенничества в сфере виртуальных ценностей. Виновата ли программа электронного резидентства в этом риске?
Нет. Скорее всего, проблема была вызвана законодателем, который хотел облегчить электронным резидентам возможности для ведения международного бизнеса, но в то же время не подумал о риске, к которому это изменение приведет при подаче ходатайств о получении лицензий на торговлю виртуальными ценностями.
Аудит Государственного контроля создает впечатление, что электронное резидентство принесла Эстонии существенные риски. Рекомендует ли Государственный контроль прекратить программу электронного резидентства?
Не рекомендует. В ходе проверки Государственный контроль обнаружил несколько недостатков и внес предложения о том, как их устранить. Цель рекомендаций Государственного контроля заключается в том, чтобы те иностранцы, которым это нужно, могли продолжать безопасно пользоваться электронными услугами Эстонии и комфортно заниматься предпринимательством. Тем не менее, выявленные риски следует минимизировать, чтобы предотвратить проблемы в предпринимательстве (например, налоговое мошенничество, использование подставных лиц и т. д.) и возможный международный ущерб репутации.
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