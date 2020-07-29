Госконтроль: среди э-резидентов — иностранцы с действующим уголовным наказанием и запретом на коммерческую деятельность

Государственный контроль пришел к выводу, что доходы от программы электронного резидентства, запущенной в декабре 2014 года, начали превышать расходы к концу первых пяти лет работы. В то же время существующий предварительный и последующий контроль не способен гарантировать, что в программе принимают участие только законопослушные иностранцы.

”В виде программы электронного резидентства появилось нечто, что повысило репутацию Эстонии и принесло доход”, — говорит госконтролер Янар Хольм, отмечая, что электронные резиденты создали в Эстонии более 1300 рабочих мест со средней зарплатой, равной средней по Эстонии.

”С другой стороны, мы должны учитывать, что чем известнее электронное резидентство, тем дальше будут распространяться новости, если что-то пойдет не так. В белой книге электронного резидентства подчеркивается, что самый большой враг маленькой страны — плохая репутация, будь то налоговый рай или прикрытие для злодеев. Значительные риски в настоящее время не минимизируются”, — добавил Хольм.

Государственный контроль установил, что Департамент полиции и погранохраны (ДППО) выдавал диги-ID электронного резидента иностранцам, которые имеют действительное за границей уголовное наказание.

”Когда мы делали запрос в финский регистр наказаний, то оказалось, что у 48 электронных резидентов с финским гражданством имелось действующее уголовное наказание в Финляндии на момент подачи ходатайства о получении диги-ID, из них у четверти это было реальное тюремное заключение, а у пятой части — наказание за экономическое преступление”, — прокомментировал госконтролер Янар Хольм. ”Очевидно, что они не стали бы электронными резидентами, если бы эта информация ранее была доступна ДППО”.

По словам Департамента полиции и погранохраны, при выдаче диги-ID электронного резидента они не имеют возможности получать информацию о наказаниях из иностранных государств, если она не была занесена в международные базы данных. Тем не менее, информация не передвигается достаточно гладко даже внутри Департамента полиции и погранохраны. ДППО не аннулировал цифровое удостоверение личности некоторых электронных резидентов, которые совершили преступление в Эстонии во время действия этого документа. Одним из препятствий для получения информации о наказаниях в Эстонии в ходе последующего контроля является то, что не существует ИТ-решениями, которые позволяли бы осуществлять массовые запросы в регистр наказаний. Информационно-технологические решения не были предоставлены из-за проблем с управлением и персоналом в Центре информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT). SMIT признал, что у них возникли трудности со своевременным завершением ИТ-решении для электронного резидентства.