Госконтроль: результаты реформы по переходу на бесплатное высшее образование недостаточные

”Более позитивная картина наблюдается в части окончания вуза за номинальное время, и количество случаев прерывания учебы после проведения реформы уменьшилось”, — отметил государственный контролер Хольм. Доля прерывания обучения с учетом всех уровней обучения сократилась с 16,8% в дореформенном 2012 году до 14% в 2017 году. В то же время показатель прерывания обучения находится на одном уровне с периодом 2007–2009. Получатели стипендий и специальных пособий прерывают обучение реже.

Окончание вуза за номинальное время участилось на первой и второй ступени, но на уровне докторантуры показатель ухудшился. Основными причинами, улучшившими показатель окончания вуза за номинальное время, стали введенные реформой более жесткие требования — студент, проходящий обучение с неполной нагрузкой, должен выполнить не менее половины годового объема учебной программы и платить за обучение, а при нахождении в академическом отпуске до сих пор не разрешалось сдавать экзамены по учебным предметам. С нынешнего учебного года вузы сами могут решать, разрешать учиться в академическом отпуске или нет.

После проведения реформы не увеличился прием студентов на те специальности, которых больше всего не хватает на рынке труда. Хотя государство определило специальности, где требуется больше всего дополнительных специалистов, из этих 14 групп учебных программ ожиданиям государства отвечает лишь прием на специальности ИКТ, медицина и здравоохранение. В меньшей степени увеличился прием в группы по специальностям, в отношении которых спрос сокращается. Если до реформы доля платных учебных мест была значительно выше в сфере социальных наук, бизнеса и управления, гуманитарных наук и искусства, а также обслуживания, то после реформы высшего образования увеличились возможности учиться бесплатно и по этим специальностям.

”В отношении многих специальностей, входящих в список специальностей с растущей востребованностью, проблема, если можно так сказать, не в плохой продаже, непривлекательности обучения или его низком качестве, а в том, что зарплаты в этой сфере не являются конкурентоспособными либо отсутствуют реальные рабочие места. Пусть и громкий, но неплатежеспособный спрос не смогут сделать привлекательным для молодежи ни вузы, ни министерство”, — отметил Хольм.

Госконтроль рекомендует расширить выплату специальных стипендий, прежде всего, по тем специальностям, в отношении которых спрос на специалистов будет расти. Почти во всех учебных группах, где студенты получают специальную стипендию, число поступающих увеличилось.

Аудит показал, что работа студентов после проведения реформы не сократилась. В 2013 году регулярно работали 50% студентов, а в период 2016–2018, в среднем, 53%. В общей сложности доля работающих студентов составляет за последние десять лет около 2/3. В соответствии с исследованием Eurostudent, в сравнении со странами ЕС больше работающих студентов, чем в Эстонии, насчитывается только в Германии. Уровень прерывания обучения среди работающих студентов выше в группах, где выплаты зарплаты в течение учебного года находятся в интервале 2–7. Более интенсивная работа не обязательно означает, что студент прервет обучение, скорее действует принцип: кто много делает, тот много успевает.

После реформы вузы стали более международными. Прием зарубежных студентов в период 2012–2018 утроился. Росту числа зарубежных студентов способствовало открытие после реформы высшего образования новых учебных программ на английском языке. Наибольшая часть студентов, обучающихся на английском языке, — это зарубежные студенты (в 2017 г. более 70%), и их растущий прием смог несколько компенсировать сокращение числа выпускников гимназий Эстонии. По данным Министерства образования и науки, в Эстонии остается работать немногим более четверти окончивших здесь вуз зарубежных студентов. Доля эстонских студентов, совершающих краткосрочные учебные поездки, возросла с 1,4% в 2015 году до 3,4% в 2018 году, но цель добиться уровня 10% к 2020 году достигнута не будет.