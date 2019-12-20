Госконтроль: при сборе информации для социальной работы самоуправления необоснованно обременяют людей

Как отмечается в пресс-релизе, результатом становится излишняя нагрузка, а также то, что собранная информация используется не самым эффективным образом. Проблема в большой степени обусловлена разработанной государством системой STAR, которую за 10 лет с момента ее разработки не удалось внедрить в действие так, как это планировалось.

При ходатайстве о социальных услугах и пособиях от человека часто требуется информация, которую самоуправление могло бы получить само из государственных или собственных баз данных, или информация, которая, с точки зрения рассмотрения вопроса, не имеет определяющего значения. В формах ходатайств проверенных самоуправлений (Таллинн, Пярну, Йыхви) таких граф было около 20%.

В качестве причины самоуправления назвали, главным образом, недостатки и неполадки в государственном регистре данных о социальных услугах и пособиях (STAR), которую государство много лет пытается внедрить для поддержки социальной работы самоуправлений. STAR, конечно же, следует привести в порядок, но для получения информации из государственных баз данных у самоуправлений есть и другие возможности, которыми пока можно пользоваться. К человеку есть обоснованное основание обратиться в случае, когда все остальные разумные способы получения данных использованы. В то же время практика самоуправлений была разной, были и примеры того, как можно получить результат, не слишком обременяя человека. Например, если в Пярну ходатайствующий о прожиточном пособии должен был заполнить форму с 50 графами, то в Таллинне, в части города Ласнамяэ, форма содержит 17 граф.