20.12.2019, 08:05

Госконтроль: при сборе информации для социальной работы самоуправления необоснованно обременяют людей


EST 2
Valimisnimekirjade toomine
Foto on illustreerivFoto: Ester Vaitmaa

Аудит Госконтроля показал, что сбор информации в рамках социальной работы самоуправления, ее обработка и использование организованы недостаточно хорошо.

Как отмечается в пресс-релизе, результатом становится излишняя нагрузка, а также то, что собранная информация используется не самым эффективным образом. Проблема в большой степени обусловлена разработанной государством системой STAR, которую за 10 лет с момента ее разработки не удалось внедрить в действие так, как это планировалось.

При ходатайстве о социальных услугах и пособиях от человека часто требуется информация, которую самоуправление могло бы получить само из государственных или собственных баз данных, или информация, которая, с точки зрения рассмотрения вопроса, не имеет определяющего значения. В формах ходатайств проверенных самоуправлений (Таллинн, Пярну, Йыхви) таких граф было около 20%.

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В качестве причины самоуправления назвали, главным образом, недостатки и неполадки в государственном регистре данных о социальных услугах и пособиях (STAR), которую государство много лет пытается внедрить для поддержки социальной работы самоуправлений. STAR, конечно же, следует привести в порядок, но для получения информации из государственных баз данных у самоуправлений есть и другие возможности, которыми пока можно пользоваться. К человеку есть обоснованное основание обратиться в случае, когда все остальные разумные способы получения данных использованы. В то же время практика самоуправлений была разной, были и примеры того, как можно получить результат, не слишком обременяя человека. Например, если в Пярну ходатайствующий о прожиточном пособии должен был заполнить форму с 50 графами, то в Таллинне, в части города Ласнамяэ, форма содержит 17 граф.

Сложность состоит и в большом количестве различных форм ходатайств, среди которых весьма непросто найти нужную. Мало так называемых универсальных форм ходатайств, при помощи которых нуждающийся в помощи может указать свои потребности в нескольких услугах и пособиях сразу. Мало и возможностей решения вопросов об опеке с самоуправлением через э-каналы, если возникнет такое желание. Например, часто было невозможно взять с сайта форму ходатайства об услуге и пособии, не говоря уже о возможности заполнить и представить его в электронной форме. Свойственные э-государству услуги, которые частично полностью автоматизированы, в организации опеки в самоуправлениях являются, скорее, исключением.

Также выяснилось, что полученная от человека информация часто дублируется, одни и те же данные нередко находятся сразу в нескольких базах (в делах на бумаге, в информационных системах). Кроме того, информация разного содержания разбросана по разным базам (например, ходатайство в деле на бумаге, ответы на запросы данных в системе STAR, часть расчетов в Excel). Есть основание утверждать, что хотя информации собирается много, ее потенциал в большой степени остается нереализованным. Более подробных анализов с целью выявления рисков, оценки влияния методов, их корректировки и т.д. не делается. Частично это обусловлено большим объемом информации на бумаге, но также и плохим качеством информации, внесенной в информационные системы.

Разработанная государством информационная система STAR не стала для самоуправлений ожидаемым рабочим инструментом. Система в принципе необходима, но частые технические неполадки STAR, проблемы с логикой функционирования и прочие проблемы требуют неразумно много дополнительной работы. Министерство социальных дел за десять лет не смогло окончательно решить эти проблемы.

Связанные с системой STAR проблемы, в свою очередь, усугубляют многие другие описанные выше проблемы (например, нагрузка на людей при представлении данных, дублирование информации). После передачи STAR Департаменту социального обеспечения ситуация начала меняться в лучшую сторону, но по-прежнему неясно, будут ли, и когда, решены поднятые самоуправлениями проблемы.

Представление информации государству является для самоуправлений значительной нагрузкой. Данные следует вносить в установленном порядке в упомянутую систему STAR, а также раз в год представлять статистические отчеты. Особенно обременительна статистическая отчетность (11 разных отчетов), сбор данных для которой может занять несколько дней. Самоуправления сами эти данные в таком виде используют нечасто. Госконтроль также установил, что обусловленная статистическими отчетами нагрузка не является разумно адекватной действительной потребности в данных. Приведенные Министерством социальных дел примеры в части использования данных не убеждают в том, что вся совокупность данных в ее нынешней детальности является постоянно необходимой. Использование данных часто носит разовый характер или слабо связано с целью их сбора (статьи в прессе, подготовка министерством визитов и пр.).

Для решения поднятых аудитом проблем Госконтроль дал рекомендации самоуправлениям, Министерству социальных дел и Департаменту социального страхования.

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