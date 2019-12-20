Госконтроль: при сборе информации для социальной работы самоуправления необоснованно обременяют людей

Сложность состоит и в большом количестве различных форм ходатайств, среди которых весьма непросто найти нужную. Мало так называемых универсальных форм ходатайств, при помощи которых нуждающийся в помощи может указать свои потребности в нескольких услугах и пособиях сразу. Мало и возможностей решения вопросов об опеке с самоуправлением через э-каналы, если возникнет такое желание. Например, часто было невозможно взять с сайта форму ходатайства об услуге и пособии, не говоря уже о возможности заполнить и представить его в электронной форме. Свойственные э-государству услуги, которые частично полностью автоматизированы, в организации опеки в самоуправлениях являются, скорее, исключением.
Также выяснилось, что полученная от человека информация часто дублируется, одни и те же данные нередко находятся сразу в нескольких базах (в делах на бумаге, в информационных системах). Кроме того, информация разного содержания разбросана по разным базам (например, ходатайство в деле на бумаге, ответы на запросы данных в системе STAR, часть расчетов в Excel). Есть основание утверждать, что хотя информации собирается много, ее потенциал в большой степени остается нереализованным. Более подробных анализов с целью выявления рисков, оценки влияния методов, их корректировки и т.д. не делается. Частично это обусловлено большим объемом информации на бумаге, но также и плохим качеством информации, внесенной в информационные системы.
Разработанная государством информационная система STAR не стала для самоуправлений ожидаемым рабочим инструментом. Система в принципе необходима, но частые технические неполадки STAR, проблемы с логикой функционирования и прочие проблемы требуют неразумно много дополнительной работы. Министерство социальных дел за десять лет не смогло окончательно решить эти проблемы.
Связанные с системой STAR проблемы, в свою очередь, усугубляют многие другие описанные выше проблемы (например, нагрузка на людей при представлении данных, дублирование информации). После передачи STAR Департаменту социального обеспечения ситуация начала меняться в лучшую сторону, но по-прежнему неясно, будут ли, и когда, решены поднятые самоуправлениями проблемы.
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