Госконтроль — о строительстве восточной границы: стоимость в 320 млн евро могла быть завышена, альтернативы не были рассмотрены

Кабинет правительства при принятии решения в 2015 году посчитал, что для строительства пограничной инфраструктуры понадобится около 71,3 млн евро, а дополнительная потребность по расходам на деятельность составит за период с 2016 по 2019 год 8,2 млн евро. На данный момент прогнозируемая общая стоимость проекта возросла в четыре раза, правительство получило информацию об уточненной стоимости проекта вместо осени 2015 года, как это было обещано, только в феврале 2018 года.

Согласно оценке, составленной во второй половине 2018 года, строительство границы обойдется примерно в 250 миллионов евро, а на содержание возведенной инфраструктуры до 2026 года понадобится около 70 миллионов евро, которые добавятся к нынешней стоимости охраны границы. Таким образом, до 2026 года восточная граница обойдется Эстонии в 320 млн евро.

Госконтроль отмечает, что у Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) еще нет достаточной ясности в плане того, сколько будет стоить охрана восточной границы после возведения ее инфраструктуры. По оценке PPA, в настоящий момент невозможно точно оценить, сколько потребуется персонала после возведения инфраструктуры восточной границы и какова будет стоимость содержания и обслуживания инфраструктуры. А это важная исходная информация для определения стоимости охраны восточной границы.

Как заключает рапорт Госконтроля, в результате спешки, вызванной похищением Эстона Кохвера, ни Министерство внутренних дел, ни PPA не имели возможности объективно продумать, в какой пограничной инфраструктуре нуждается восточная граница Эстонии, а также проанализировать альтернативы и их стоимость.

Сильная политическая поддержка правительства в отношении строительства восточной границы не способствовала и тому, чтобы члены правительства поставили под вопрос оптимальность решения по границе, представленного Министерством внутренних дел и Департаментом полиции и пограничной охраны.

И в 2018 году, когда выяснилось, что строительство восточной границы обойдется в разы дороже, чем планировалось вначале, кабинет правительства не усомнился в том, является ли выбранное для строительства восточной границы решение оптимальным.