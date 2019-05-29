29.05.2019, 08:16

Госконтроль — о строительстве восточной границы: стоимость в 320 млн евро могла быть завышена, альтернативы не были рассмотрены

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rus.delfi.ee
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Госконтроль — о строительстве восточной границы: стоимость в 320 млн евро могла быть завышена, альтернативы не были рассмотрены
PPA

Государственный контролер Янар Хольм считает, что было бы разумно начать обсуждение решения о строительстве восточной границы — стоимость ее строительства могла быть завышена, это можно сделать дешевле, чем за 320 млн евро.

Государственный контролер на основании составленного Госконтролем рапорта осмотра считает, что было бы разумно начать обсуждение одобренного правительством на безальтернативной основе решения о строительстве временной контрольной полосы между Эстонской Республикой и Российской Федерацией, т.е. восточной границы, и проанализировать, можно ли достичь оптимального результата и с меньшими затратами. Для этого не требуется останавливать процесс приведения границы в порядок, такой анализ можно проводить в текущем порядке в рамках запланированного графика работ.

”Для реализации первого этапа пограничного проекта — участка протяженностью 23,5 километра — госзакупка уже объявлена, и в июне будут представлены предложения. Но до госзакупок, связанных со строительством следующих участков границы, правительству следовало бы вновь подробно рассмотреть одобренное решение в связи с границей и оценить его", считает Хольм.

"Выиграем мы в обоих случаях: либо выяснится, что границу можно привести в порядок с меньшими затратами, без ущерба результату, либо окажется, что принятое решение было действительно оптимальным. Тогда мы сможем быть уверены в том, что это и была цена, которую мы должны заплатить за эффективную границу”, — сказал государственный контролер.

Кабинет правительства при принятии решения в 2015 году посчитал, что для строительства пограничной инфраструктуры понадобится около 71,3 млн евро, а дополнительная потребность по расходам на деятельность составит за период с 2016 по 2019 год 8,2 млн евро. На данный момент прогнозируемая общая стоимость проекта возросла в четыре раза, правительство получило информацию об уточненной стоимости проекта вместо осени 2015 года, как это было обещано, только в феврале 2018 года.

Согласно оценке, составленной во второй половине 2018 года, строительство границы обойдется примерно в 250 миллионов евро, а на содержание возведенной инфраструктуры до 2026 года понадобится около 70 миллионов евро, которые добавятся к нынешней стоимости охраны границы. Таким образом, до 2026 года восточная граница обойдется Эстонии в 320 млн евро.

Госконтроль отмечает, что у Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) еще нет достаточной ясности в плане того, сколько будет стоить охрана восточной границы после возведения ее инфраструктуры. По оценке PPA, в настоящий момент невозможно точно оценить, сколько потребуется персонала после возведения инфраструктуры восточной границы и какова будет стоимость содержания и обслуживания инфраструктуры. А это важная исходная информация для определения стоимости охраны восточной границы.

Как заключает рапорт Госконтроля, в результате спешки, вызванной похищением Эстона Кохвера, ни Министерство внутренних дел, ни PPA не имели возможности объективно продумать, в какой пограничной инфраструктуре нуждается восточная граница Эстонии, а также проанализировать альтернативы и их стоимость.

Сильная политическая поддержка правительства в отношении строительства восточной границы не способствовала и тому, чтобы члены правительства поставили под вопрос оптимальность решения по границе, представленного Министерством внутренних дел и Департаментом полиции и пограничной охраны.

И в 2018 году, когда выяснилось, что строительство восточной границы обойдется в разы дороже, чем планировалось вначале, кабинет правительства не усомнился в том, является ли выбранное для строительства восточной границы решение оптимальным.

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