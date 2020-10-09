Госконтроль: из резерва правительства на покрытие расходов по борьбе с COVID-19 осталось лишь около четверти

Из целевого резерва на покрытие расходов по борьбе с COVID-19 в размере около 80 миллионов евро, входящего в резерв Правительства Республики, к настоящему времени осталось лишь около четверти, как констатировал Государственный контроль в кратком обзоре резерва Правительства Республики на покрытие расходов по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в резерве на борьбу с COVID-19 в качестве буфера находится 18 миллионов евро.

Рекордный резерв был создан дополнительным бюджетом, утвержденным Рийгикогу, когда к уже имеющемуся резерву Правительства Республики было добавлено еще 150 млн евро с неопределенным целевым назначением и 79,7 млн евро с целевым назначением на борьбу с заболеванием COVID-19.

На приобретение средств индивидуальной защиты и их транспортировку из этих 79,9 млн евро были запланированы 50,4 млн, из которых до настоящего момента были израсходованы 33 миллиона евро.

По оценке Госконтроля, при принятии дальнейших решений и использовании резерва на борьбу с COVID-19 следовало бы избегать затрат, не связанных с решением проблем, вызванных коронавирусом. В дальнейшем Госконтроль планирует постоянно обновлять информацию об использовании резерва на борьбу с COVID-19 и следить за тем, чтобы совершаемые из него расходы были законными и целесообразными.

Госконтроль считает, что точно так же, как и в случае всего госбюджета, у общественности должна иметься актуальная и понятная информация о резерве Правительства Республики и о том, на что истрачены деньги. В рамках аудита консолидированного отчета государства за 2020 хозяйственный год Госконтроль также выборочно рассмотрит организацию закупок, заключение договоров, получение товаров и их соответствие договорам, чтобы выяснить, действительно ли купленный товар прибыл на место.