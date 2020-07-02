Госконтроль Эстонии возглавил профильную европейскую организацию и назвал свои приоритеты

В течение ближайших лет Госконтроль желает сформировать из Рабочей группы по информационным технологиям EUROSAI (ITWG) центр компетенций, помогающий его членам повысить воздействие аудитов посредством обмена знаниями в сфере информационной технологии, а также повышения компетентности аудиторов в данной сфере.

Согласно рабочему плану Рабочей группы на 2021–2024 годы, с помощью аудиторов других государственных контрольных органов, университетов и ИТ-экспертов будет составлена программа обучения, принять участие в которой смогут как ИТ-аудиторы, так и аудиторы, специализирующиеся на других сферах, которые неизбежно сталкиваются и с информационно-технологическими аспектами.

В качестве руководителя Рабочей группы по информационным технологиям EUROSAI, Госконтроль Эстонии будет в большей чем когда-либо ранее степени сотрудничать и с самой Европейской организацией высших органов финансового контроля, и особенно с ее рабочими группами в сфере информационных технологий, с целью разработки, среди прочего, общих стандартов и инструкций по проведению аудитов в сфере информационных технологий государственного сектора.

Доля оценки использования информационных технологий в аудитах высших органов финансового контроля Европы все больше увеличивается. Общественность ожидает оценок эффективности работы информационных систем и надежности собранных в них данных, а также устойчивости государственных учреждений и их способности при принятии важных решений использовать информационные системы и анализировать эффективность государственных услуг, основанных на информационных системах. Высокая репутация Эстонии как электронного государства обуславливает ожидание того, что Госконтроль должен быть способен замечать и выявлять существенные недостатки, которые могут тормозить развитие сферы информационных технологий. Международное сотрудничество с высшими органами финансового контроля Европы позволяет обмениваться собственными практиками и учиться на опыте других.

Рабочая группа по информационным технологиям EUROSAI была создана в 2002 году, чтобы высшие органы финансового контроля Европы могли обмениваться своим опытом в сфере информационных технологий, а также для стимулирования совместной деятельности в данной сфере. Членами Рабочей группы являются высшие органы финансового контроля 41 страны, и главными направлениями ее деятельности являются электронное управление государством, стандартизация проведения ИТ-аудитов, самооценка учреждений в сфере ИТ, а также совместные аудиты.