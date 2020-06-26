Госконтроль: Больничная касса заключала договоры с медучреждениями, не имевшими достаточно врачей и подходящих помещений

Государственный контроль пришел к такому выводу, проверив шесть государственных закупок специализированных медицинских и сестринских услуг Больничной кассы общей стоимостью почти 215 миллионов евро.

По мнению Государственного контроля, в случае медицинских услуг важно установить, что в результате закупок договоры заключаются с учреждениями, которые соответствуют требованиям, поскольку на карту поставлено здоровье пациентов. Несмотря на то, что Больничная касса в основном соблюдала Закон о государственных закупках при организации закупок в 2018 году, в условиях закупок были существенные недостатки, что означает, что соблюдение требований не гарантировалось.

Государственный контроль установил, что победителем закупки могло стать и медицинское учреждение, которое на момент объявления результата не имело подходящих помещений, оборудования или персонала для оказания медицинских услуг. Были учреждения, которые после выигрыша закупки обратились в Департамент здоровья за новой лицензией на деятельность и начали предоставлять медицинские услуги в помещениях и силами врачей учреждения, которое осталось без договора. Таким образом, счета Больничной кассе выставляет успешный участник госзакупок, но фактически услуги предоставляются в тех же помещениях и частично теми же врачами, как если бы это делал проигравший госзакупок участник.

Одним из условий для квалификации закупок Больничная касса сделала наличие лицензии на деятельность по оказанию медицинских услуг, которое должно обеспечивать соответствие требованиям помещений, оборудования и пр. поставщика. При этом Больничная касса не проводила дополнительных проверок того, действительно ли учреждение соответствует требованиям.

Рассмотрение ходатайств и надзор за лицензиями на деятельность является задачей Департамента здоровья, но в ходе аудита выяснилось, что Департамент здоровья не имеет обзора того, действительно ли учреждения с действующей лицензией на деятельность соответствуют требованиям. ”Поскольку лицензии на деятельность выдаются на неопределенный срок, Департамент здоровья не проверял многие предоставляющие медицинские услуги учреждения уже в течение длительного времени”, — сказал Март Вайн, руководитель аудита Государственного контроля. ”До 2018 года Департамент здоровья не всегда проводил проверки на месте в ходе рассмотрения нового заявления на лицензию, в результате чего не было уверенности в правильности данных о помещениях и оборудовании и в том, продолжают ли медицинские работники, указанные в лицензии на деятельность, работать в учреждении.” Государственный контроль также выявил случаи, когда было неясно, лицензию на оказание какой услуги должен был иметь поставщик для участия в закупке. Это было вызвано недостаточным сотрудничеством между Больничной кассой и Департаментом здоровья при подготовке закупок.