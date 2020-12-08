Госканцелярия пояснила формулу расчета половинной заполняемости торговых залов

В инструкции Госканцелярии указано, что для выполнения правила "2+2" нужно обеспечить в помещении не менее 4 кв. метров на одного посетителя, т.е. для расчета разрешенного числа посетителей площадь торгового зала надо разделить на 4. Полученное число затем нужно дополнительно разделить на 2, чтобы обеспечить требование половинной заполняемости, пишет RusERR.

В случае торгового зала площадью 100 кв. метров по этой формуле можно будет одновременно пускать в магазин не более 13 человек (100/4/2), поскольку на одного посетителя должно быть около 8 кв. метров площади помещения.

В Доме Стенбока отметили, что пояснение было опубликовано в связи с большим числом поступавших от торговых предприятий запросов, как именно следует рассчитывать максимальное число посетителей для выполнения данных требований.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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