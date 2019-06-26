Госизменник Денис Метсавас: меня завербовали с помощью обвинения в изнасиловании

В начале интервью Метсавас рассказал, что так как его родители были русскими, то он ничего не знал об Эстонии, несмотря на то, что вырос в стране. "Я даже не знал слова эстонского гимна", — признается он.

Он хотел быть частью общества поэтому и сделал серьезный шаг, поступив на работу в Силы обороны Эстонии, что помогло ему интегрироваться и влиться в эстонское общество.

Метсавас также рассказал, как началась его двойная жизнь. Когда он поехал в гости к родственникам в Россиию, произошел один инцидент.

"Мы пошли в клуб, где я провел время с одной девушкой. На следующее утро я проснулся и должен был поехать в город. Когда я вышел из машины, два типа спросили у меня документы и обвинили в изнасиловании той девушки", — рассказывает он.

В ответ на протест мужчины показали ему документы, подписанные девушкой, а также записи с камеры на наблюдения, на которых он запечатлен с ней. Его поставили перед фактом, что у них имеются все доказательства, но если он готов сотрудничать, то ему не будут предъявлены обвинения.

"У меня в голове взорвалась бомба. Я мог получить 10-15 лет тюрьмы в России. Они могли разрушить мою жизнь. Я согласился со всем, что они хотели, и они меня отпустили", — рассказал Метсавас.

По возвращении в Эстонию в течение года ничего не прозиошло. Однако потом к нему подошел мужчина и организовал встречу с российскими агентами.

"Они сказали, что хотят мне помочь. Я дал им немного информации и получил за это немного денег. Спросил потом, мы закончили? Они сказали, что заинтересованы в моей информации и хотят продолжить сотрудничество", — добавил он.