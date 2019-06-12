12.06.2019, 16:30

Горящая земля на сланцевой территории: Главред ETV+ Екатерина Таклая о новом криминальном сериале про Ида-Вирумаа

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST 25
Ekaterina Taklaja
Ekaterina TaklajaFoto: Ilmar Saabas

В июне по заказу ETV+ начали снимать криминальный телесериал про Ида-Вирумаа. RusDelfi спросил у главреда телеканала Екатерины Таклая, чего нам ожидать от второго эстонского сериала на русском языке.

"Идея подобного сериала возникла осенью прошлого года. Руководство ETV+ рассматривало возможность создания после "Ласнагорска" еще одного проекта для телеканала, а непосредственно тема для сценария была предложена продюсером Кеном Сааном по мотивам одного из завершившихся уголовных дел, материалы которого были доступны в судебном регистре.

Именно с ним и была достигнута предварительная договоренность о создании восьми 43-минутных серий под рабочим названием "Горящая земля". Если все пойдет по плану, то фильм должен выйти в эфир ETV+ в предстоящем телесезоне", — сказала она.

Жанр криминальных сериалов с примесью драматической истории — сейчас очень популярен, как в России, так и среди русскоязычных телезрителей стран Балтии.
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Темы сериала — криминал, наркотики, бандиты, 90-е и Ида-Вирумаа. Интересно ли это зрителям ETV+?

"Я очень надеюсь, что фильм будет иметь высокий рейтинг, ведь жанр криминальных сериалов с примесью драматической истории — уточню, что "Горящая земля" — это криминальная драма — сейчас очень популярен, как в России, так и среди русскоязычных телезрителей стран Балтии. Ида-Вирумаа — регион, который сейчас у всех на слуху, а 90-е — это чрезвычайно интересный и турбулентный период нашей истории, который в реальности помнят наши нынешние телезрители".

Режиссер этого произведения, как и в случае с "Ласнагорском", россиянка. Ее зовут — Ольга Беляева. В ее копилке два фильма: "Тайна темной комнаты" (рейтинг на "КиноПоиск" — 5.95) и "Опасные каникулы" (4.8). Также, по словам главного редактора ETV+, Ольга сотрудничала со Станиславом Говорухиным.

"Почерк российских режиссеров привычнее для русскоязычной аудитории, да и актеры, общаясь с режиссером на одном языке, разделяя единый культурный фон, наверняка, лучше понимают друг друга", — прокомментировала выбор Екатерина.

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