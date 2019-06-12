Горящая земля на сланцевой территории: Главред ETV+ Екатерина Таклая о новом криминальном сериале про Ида-Вирумаа

"Идея подобного сериала возникла осенью прошлого года. Руководство ETV+ рассматривало возможность создания после "Ласнагорска" еще одного проекта для телеканала, а непосредственно тема для сценария была предложена продюсером Кеном Сааном по мотивам одного из завершившихся уголовных дел, материалы которого были доступны в судебном регистре.

Именно с ним и была достигнута предварительная договоренность о создании восьми 43-минутных серий под рабочим названием "Горящая земля". Если все пойдет по плану, то фильм должен выйти в эфир ETV+ в предстоящем телесезоне", — сказала она.

” Жанр криминальных сериалов с примесью драматической истории — сейчас очень популярен, как в России, так и среди русскоязычных телезрителей стран Балтии.

Темы сериала — криминал, наркотики, бандиты, 90-е и Ида-Вирумаа. Интересно ли это зрителям ETV+?

"Я очень надеюсь, что фильм будет иметь высокий рейтинг, ведь жанр криминальных сериалов с примесью драматической истории — уточню, что "Горящая земля" — это криминальная драма — сейчас очень популярен, как в России, так и среди русскоязычных телезрителей стран Балтии. Ида-Вирумаа — регион, который сейчас у всех на слуху, а 90-е — это чрезвычайно интересный и турбулентный период нашей истории, который в реальности помнят наши нынешние телезрители".