"Горячая гильза отлетела девушке в лицо". Читатели Delfi рассказывают, как проходят съемки у Кристофера Нолана

Мы благодарны нашим читателям за искренность. Но все-таки призываем их воздерживаться от комментариев и оставаться в рамках подписанных со съемочной группой соглашений. Также мы позаботились об их анонимности и удалили все имена из сообщений и писем.

Итак, по словам одного читателя, день начался рано. На съемки нужно было прийти уже в 6.30 утра. Место сбора — палатки справа от Горхолла, где люди могли оставить сумки и перекусить. Первое правило, которое сообщили почти четырем тысячам пришедших: телефоны нельзя брать на площадку. Продюсеры опасаются, что в сети появятся снимки сцен, и общественность узнает сюжет.

Камеры работали только в здании Горхолла. Весь день прошел именно там. Не обошлось без происшествий — одной девушке горячая гильза попала в лицо. "К ней сразу же подбежали медики и персонал. Хорошо, что ничего серьезного не случилось. Медики потом к ней часто подходили и спрашивали про самочувствие", — успокаивает нас читатель.

” Другой нашей читательнице не понравилась еда, (так и пишет: "была отвратительная")

Другой нашей читательнице не понравилась еда, (так и пишет: "была отвратительная"). Горячих блюд не предлагали, но было много закусок — орехи, мюсли, йогурт. Часть еды можно было взять с собой в зал. Но вот выйти в туалет разрешали не всем. Учитывая, что съемки длились 15 часов, многие сходили в уборную лишь один раз. Искусство требует жертв.

В целом, организация — на высшем уровне. Все переводили на эстонский, русский и английский. Помощники всегда общались, пытались решить проблемы, приносили воду и забирали мусор. Cообщают, что с массовкой работали студенты BFM. А также, цитируем, "Allfilm очень хорошо продумал логистику".