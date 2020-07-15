Горы запрещенных веществ и человеческий череп. Сын крупного бизнесмена развернул наркобизнес в Каламая

В первый рабочий день года группе расследования наркопреступлений Пыхьяской префектуры поступает информация о том, что 40-летний Эрик Кунила занимается в столичном районе Каламая продажей наркотиков в больших объемах. Через три недели мужчину задерживают возле его дома. При обыске в его квартире обнаруживают более килограмма марихуаны, а также большое количество других наркотиков: MDA, амфетамин, гашиш, галлюционогенные грибы и пустой пакет с надписью ЛСД. Также в квартире находят 14 790 евро наличными, а в кармане мужчины — 180 евро. Но самая интересная находка ждет следователей в подвальном боксе, где они обнаруживают человеческий череп.

Отцом Эрика является Энн Кунила, один из трех мажоритарных акционеров NG Kapital. Предприятие через NG Investeeringud владеет большей частью Tallinna Kaubamaja Grupp, в которую в свою очередь входят помимо прочего Selver, Tartu Kaubamaja, ABC King и Viking Motors. Полностью NG Investeeringud принадлежат, например, производитель мороженого Balbiino и производитель алкоголя Liviko. Энн Кунила известен также как коллекционер предметов искусства.

Кроме жилища Эрика Кунила в Каламая правоохранительные органы обыскивают его автомобиль Kia Sportage и связанные с ним офисные помещения. Обыск проходит даже на принадлежащей его матери, адвокату Аннемарие Кинула, даче, которая расположена в заповедной зоне национального парка Лахемаа и строительство которой было возможно только с разрешения министра окружающей среды. Запрещенных веществ больше нигде не находят.

Кунила не отрицает хранение наркотиков. Он говорит, что раньше употреблял сам, но уже четыре года чист. То, откуда он взял найденные в его квартире вещества и что собирался с ними делать, мужчина не поясняет.

В ходе следствия полиция и прокуратура изучают документы, которые Кунила представлял налоговой, и выписки с банковских счетов. Очевидно, что мужчина жил слишком хорошо, официальный его доход такого не позволял. Так, всего за пару дней до получения полицией информации о наркобизнесе Кунила он приобрел новый внедорожник за 32 029,91 евро, заплатив всю сумму сразу банковским переводом. Несмотря на то, что на его счет регулярно поступают деньги как от отца, так и от матери, общая сумма расходов была больше даже с учетом этого. Следствие устанавливает, что с 2017 года Эрик Кунила потратил как минимум 94 260,87 евро, происхождение которых неизвестно.