15.07.2020, 10:51

Горы запрещенных веществ и человеческий череп. Сын крупного бизнесмена развернул накробизнес в Каламая

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Маттиас Калев
EST 5
Горы запрещенных веществ и человеческий череп. Сын крупного бизнесмена развернул накробизнес в Каламая
Kollaaž

Нечасто случается, что при обыске в доме наркодилера средних лет находят человеческий череп. Еще реже — что в качестве адвоката выступает мать наркодилера, которая в ходе согласительного производства выплачивает государству 80 000 евро для смягчения наказания сыну, пишет Eesti Ekspress.

В первый рабочий день года группе расследования наркопреступлений Пыхьяской префектуры поступает информация о том, что 40-летний Эрик Кунила занимается в столичном районе Каламая продажей наркотиков в больших объемах. Через три недели мужчину задерживают возле его дома. При обыске в его квартире обнаруживают более килограмма марихуаны, а также большое количество других наркотиков: MDA, амфетамин, гашиш, галлюционогенные грибы и пустой пакет с надписью ЛСД. Также в квартире находят 14 790 евро наличными, а в кармане мужчины — 180 евро. Но самая интересная находка ждет следователей в подвальном боксе, где они обнаруживают человеческий череп.

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Отцом Эрика является Энн Кунила, один из трех мажоритарных акционеров NG Kapital. Предприятие через NG Investeeringud владеет большей частью Tallinna Kaubamaja Grupp, в которую в свою очередь входят помимо прочего Selver, Tartu Kaubamaja, ABC King и Viking Motors. Полностью NG Investeeringud принадлежат, например, производитель мороженого Balbiino и производитель алкоголя Liviko. Энн Кунила известен также как коллекционер предметов искусства.

Кроме жилища Эрика Кунила в Каламая правоохранительные органы обыскивают его автомобиль Kia Sportage и связанные с ним офисные помещения. Обыск проходит даже на принадлежащей его матери, адвокату Аннемарие Кинула, даче, которая расположена в заповедной зоне национального парка Лахемаа и строительство которой было возможно только с разрешения министра окружающей среды. Запрещенных веществ больше нигде не находят.

Кунила не отрицает хранение наркотиков. Он говорит, что раньше употреблял сам, но уже четыре года чист. То, то откуда он взял найденные в его квартире вещества и что собирался с ними делать, мужчина не поясняет.

В ходе следствия полиция и прокуратура изучают документы, которые Кунила представлял налоговой, и выписки с банковских счетов. Очевидно, что мужчина жил слишком хорошо, официальный его доход такого не позволял. Так, всего за пару дней до получения полицией информации и наркобизнесе Кунила он приобрел новый внедорожник за 32 029,91 евро, заплатив всю сумму сразу банковским переводом. Несмотря на то, что на его счет регулярно поступают деньги как от отца, так и от матери, общая сумма расходов была больше даже с учетом этого. Следствие устанавливает, что с 2017 года Эрик Кунила потратил как минимум 94 260,87 евро, происхождение которых неизвестно.

Поскольку хранение наркотиков Кунила не отрицает, вместе со своим защитником Аллой Якобсон и замещающим защитником (своей матерью) он решает пойти на согласительное производство.

Точная суть соглашения изданию неизвестна, однако известно, что 30 апреля на счет Министерства финансов, который используется в качество депозита для прокуратуры, поступило 79 290,87 евро. Также не следует забывать, что при аресте у Кунила было конфисковано более 15 000 евро наличными.

Защита Кунила суть соглашения журналистам раскрывать не стала, отметив лишь, что подзащитному подошли условия и поэтому он его и подписал.

Происхождением перевода интересуется на суде и судья Карин Оленченко. Прокурор Лийз Вайнола поясняет, что деньги поступили от матери Кунила.

Для того, чтобы ответить на вопрос, почему именно такая сумма, достаточно приплюсовать к ней конфискованные у Кунила 180 и 14 790 евро. 94 260,87 евро — именно такая сумма по подсчетам следователей имела неясное происхождение.

Только лишь деньгами соглашение не ограничилось, и Эрику Кунила все же пришлось отсидеть в тюрьме пять месяцев.

Что касается найденного в его подвале черепа, то было установлено, но это череп 37-57-летней женщины. Причину и время смерти установить не удалось, а поскольку сам Кунила молчал как партизан, останки были похоронены как неопознанные.

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