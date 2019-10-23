Горуправа запретила каршерингу Citybee оставлять автомобили на городских парковках

"Городская управа полагает, что основными клиентами услуги дешевого проката автомобилей станут сегодняшние пассажиры общественного транспорта, — сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. — Ведь у тех, кто сейчас ездит на личных автомобилях, потребности в такой услуге не возникает. Однако идея пересадки людей из общественного транспорта в индивидуальный никак не согласуется ни с природоохраной, ни с нацеленным в будущее образом мышления. Надо учесть также, что, в отличие от такси или разделенных поездок, арендованный автомобиль начинает движение с неразогретым двигателем, а в таком состоянии он еще больше загрязняет окружающую среду".

Кландорф отметил также, что арендные автомобили, как и электросамокаты, требуют для стоянки места на улицах города, причем автомобили — гораздо больше места, чем самокаты. А это ведет к сокращению количества стояночных мест для автомобилей местных жителей. Он подчеркнул, что стояночные ограничения и плата за парковку введены для того, чтобы припаркованные автомобили не мешали пешеходам и движению, а также, чтобы стояночные места освобождались, как можно быстрее.

При оценке ситуации учитывалось и то, что появление дополнительно 135 арендных автомобилей создаст дополнительную нагрузку на транспортные артерии и приведет к снижению уровня безопасности движения, ибо именно такие автомобили чаще других попадают в дорожно-транспортные происшествия.