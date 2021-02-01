Горуправа Вильянди решила прикрыть памятник Яаку Йоала

Решение основывается на просьбе вдовы Яака (Майре Йоала).

"Я сделал на сегодняшнем заседании это предложение, так как нужна какая-то ясность. Решили, что до тех пор, пока не проясняться все юридические вопросы, связанные с авторскими правами, будет правильно пойте Майре Йоала навстречу и закрыть скупльптуру", — сообщил мэр Вильянди Мадис Тимпсон в распрострененном пресс-релизе.

Прекратить экспозицию скульптуры должны не позднее обеда вторника.

Затем должны пройти переговоры между инициатором возведения скульптуры и вдовой Яака Йоала с тем, чтобы прийти к взаимоустраивающему решению.

Установленная 30 декабря скульптура Яака Йоала вызвала острую полемику, так как вдова Майре Йоала сочла, что эскиз, на который она дала свое согласие, не соответствует окончательному результату. Она не давала согласия на разглашение личных данных Яака Йоала на памятнике, окруженном цветными мигающими огнями. Кроме того, неуместным показалось использование несовместимых материалов и цветов: сусальное золото, серебро, бронзовое лицо на сероватом столбе, который в свою очередь покоится на коричневой основе.

В письме с претензией, поданном в гоуправу Вильянди в понедельник, требуется прекратить нарушение личных прав и прав на товарный знак не позднее 18 января, а также удалить личные данные Яака Йоала, то есть его изображения (голова, руки) с памятника, имя певца, годы жизни, а также биографию на трех языках.