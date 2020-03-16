Горуправа Тарту на время отменяет плату за детсады

”Мэрия Тарту решила приостановить в период с 16 марта и до нынешней даты окончания чрезвычайного положения — 1 мая — взимание платы за место в детских садах города. С сегодняшнего дня открыт круглосуточно детский сад в Маарьямыйза, предназначенный для детей работников Клиники Тартуского университета и Спасательного департамента. Комиссия по образованию достигла договоренности, чтобы в каждом садике была как минимум одна дежурная группа”, — отметила Геа Кангиласки.

Таким образом, половина суммы, оплаченной за март, будет оформлена как предоплата. Плата за место будет также отменена и в апреле, вследствие чего родителям, отправившим своих детей в детсады, будет приходить счет только за питание.

Кангиласки подчеркнула, что для работников детсадов приняты всевозможные меры для обеспечения защиты здоровья. При этом работники, входящие в группу риска, отправлены на дистанционную работу.

Частным садикам было сделано предложение предпринять те же шаги — горуправа готова покрыть расходы на отмененную плату за место из городского бюджета.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!