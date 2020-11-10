Горуправа Хаапсалу переходит на удаленную работу — у чиновника обнаружен коронавирус

Среди пяти инфицированных жителей Ляэнемаа, получивших диагноз на этих выходных, был чиновник горуправы Хаапсалу, в связи с чем горуправа в большей части перешла на удаленную работу.
Издание Lääne Elu пишет, что уже в понедельник в здании горуправы Хаапсалу, можно сказать, не было ни души. Из почти полсотни сотрудников на месте было меньше десятка, остальные все работают удаленно.
В фойе здания горуправы всех посетителей ждут маски и дезинфийирующее вещество — без маски внутрь заходить запрещено.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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