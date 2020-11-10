10.11.2020, 08:13

Горуправа Хаапсалу переходит на удаленную работу — у чиновника обнаружен коронавирус


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Haapsalu Linnavalitsus
Haapsalu LinnavalitsusFoto: Oliver Tsupsman

Среди пяти инфицированных жителей Ляэнемаа, получивших диагноз на этих выходных, был чиновник горуправы Хаапсалу, в связи с чем горуправа в большей части перешла на удаленную работу.

Издание Lääne Elu пишет, что уже в понедельник в здании горуправы Хаапсалу, можно сказать, не было ни души. Из почти полсотни сотрудников на месте было меньше десятка, остальные все работают удаленно.

В фойе здания горуправы всех посетителей ждут маски и дезинфийирующее вещество — без маски внутрь заходить запрещено.

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