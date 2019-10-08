Горуправа даст Таллиннскому телевидению кредит в размере 600 000 евро

Точнее, как сообщил член правления ТТВ Таави Пукк, расходы, связанные с прекращением каналом вещания, выявятся в ближайшие месяцы, когда пройдут переговоры о прекращении и изменении договоров. То, что для покрытия текущих расходов и задолженностей из бюджета города потребуется более миллиона евро дополнительно, было ясно еще весной, до принятия решения о прекращении вещания.

Правление ТТВ просило выделить из дополнительного бюджета города на 2019 год почти полтора миллиона евро, которые пойдут на возврат краткосрочного кредита и покрытие обязательств, связанных с переустройством ТТВ. План действий на период после преобразования и проект бюджета на 2020 год будут обсуждаться на совете целевого учреждения в конце октября.