Горуправа даст Таллиннскому телевидению кредит в размере 600 000 евро
Таллиннская городская управа решила предоставить Таллиннскому телевидению (ТТВ) до конца года краткосрочный кредит в размере 600 тысяч евро. Он предназначен для покрытия убытков предшествующего периода, выплаты компенсаций по сокращению, досрочному прекращению договоров и их переделке в связи с реорганизацией работы ТТВ. На все это учреждению требуется около полутора миллионов евро, сообщает Раэпресс.
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