08.10.2019, 16:56

Горуправа даст Таллиннскому телевидению кредит в размере 600 000 евро


rus.delfi.ee
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Горуправа даст Таллиннскому телевидению кредит в размере 600 000 евро
Foto: Priit Simson

Таллиннская городская управа решила предоставить Таллиннскому телевидению (ТТВ) до конца года краткосрочный кредит в размере 600 тысяч евро. Он предназначен для покрытия убытков предшествующего периода, выплаты компенсаций по сокращению, досрочному прекращению договоров и их переделке в связи с реорганизацией работы ТТВ. На все это учреждению требуется около полутора миллионов евро, сообщает Раэпресс.

Точнее, как сообщил член правления ТТВ Таави Пукк, расходы, связанные с прекращением каналом вещания, выявятся в ближайшие месяцы, когда пройдут переговоры о прекращении и изменении договоров. То, что для покрытия текущих расходов и задолженностей из бюджета города потребуется более миллиона евро дополнительно, было ясно еще весной, до принятия решения о прекращении вещания.

Правление ТТВ просило выделить из дополнительного бюджета города на 2019 год почти полтора миллиона евро, которые пойдут на возврат краткосрочного кредита и покрытие обязательств, связанных с переустройством ТТВ. План действий на период после преобразования и проект бюджета на 2020 год будут обсуждаться на совете целевого учреждения в конце октября.

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