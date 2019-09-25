Горсобрание Раквере отправило мэра-реформиста в отставку

Депутаты поставили в вину Торму некорректное проведение строительства на различных его этапах: от финансирования планировки и ее прохождения в горсобрании до недостатков в надзоре за ходом строительства.

В ходе голосования за недоверие Торму, входящему в Партию Реформ, высказались 11 депутатов из 21.

В горсобрании Раквере реформисты представлены семью, центристы и "Отечество" пятью, социал-демократы и EKRE двумя депутатами.

В правящую коалицию входили реформисты, центристы и "Отечество".

До формирования новой коалиции и выборов мэра работой горуправы будет руководить вице-мэр Трийн Варек.