Горсобрание Кейла решило закрыть местную русскую школу

С первого сентября будущего года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, у учеников останется возможность частичного обучения на русском языке со 2-го по 9-й класс.

Многие родители и попечительский совет русской школы выступили против слияния — на пикет собрались 50 человек. Главное требование касается учебы детей на родном языке.