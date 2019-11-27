27.11.2019, 07:12
Горсобрание Кейла решило закрыть местную русскую школу
Горсобрание Кейла подавляющим большинством голосов проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой, передает rus.err.ee.
Горсобрание Кейла подавляющим большинством голосов проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой, передает rus.err.ee.
С первого сентября будущего года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, у учеников останется возможность частичного обучения на русском языке со 2-го по 9-й класс.
Многие родители и попечительский совет русской школы выступили против слияния — на пикет собрались 50 человек. Главное требование касается учебы детей на родном языке.
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