27.11.2019, 07:12

Горсобрание Кейла решило закрыть местную русскую школу

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Горсобрание Кейла решило закрыть местную русскую школу
Пикет против слияния школСкриншот

Горсобрание Кейла подавляющим большинством голосов проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой, передает rus.err.ee.

С первого сентября будущего года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, у учеников останется возможность частичного обучения на русском языке со 2-го по 9-й класс.

Многие родители и попечительский совет русской школы выступили против слияния — на пикет собрались 50 человек. Главное требование касается учебы детей на родном языке.

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