Горсобрание Кейла решило закрыть местную русскую школу

Горсобрание Кейла подавляющим большинством голосов проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой, передает rus.err.ee.
С первого сентября будущего года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, у учеников останется возможность частичного обучения на русском языке со 2-го по 9-й класс.
Многие родители и попечительский совет русской школы выступили против слияния — на пикет собрались 50 человек. Главное требование касается учебы детей на родном языке.
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