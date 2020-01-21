Горожане часто путают Таллиннский телефон помощи со справочной

”Количество звонков отличается в зависимости от обстоятельств — например, скользкие дороги и штормовой ветер являются причинами большей активности звонящих. Интересно, что люди задают нам вопросы очень широкого спектра, — рассказала главный инспектор отдела патрулирования и охраны Таллиннской муниципальной полиции Кайа Теэк. — Чаще всего звонят по поводу неправильно припаркованных автомобилей и по другим вопросам, связанным с транспортом”.

Беспокоит то обстоятельство, что иногда телефон помощи принимают за общий справочный телефон. ”Например, у нас спрашивают номера телефонов семейных врачей или цены на услуги станций сбора отходов — вопросы поступают буквально из каждой сферы жизни. Мы также были вынуждены перенаправлять людей, чтобы они звонили на номер 112, так как некоторые проблемы требовали специфического решения”, — добавила главный инспектор.

”Была любопытная ситуация, когда к нам обратился мужчина, который интересовался, где можно оставить кошку на время ремонта. У диспетчеров также пытались занять денег, выясняли, как попасть на прием к зубному или какой сегодня день и сколько сейчас времени. Мы всегда стараемся по мере возможности информировать людей или хотя бы направить туда, где они получат ответ на свой вопрос”, — сказала Теэк.