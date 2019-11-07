Городу исполняется 28 лет: в Маарду назвали самых достойных

«За неоценимый вклад в развитие нашего самоуправления хочу поблагодарить всех жителей Маарду, чья судьба неотделима от судьбы города. Я говорю спасибо почетным гражданам нашего Маарду, которые внесли огромный вклад в становление и развитие нашего города. Я благодарю представителей общественных организаций и добровольцев за их важные инициативы и добрые дела. Я благодарю за добросовестный и ответственный труд сотрудников муниципальных учреждений, работников маардуских предприятий, а также всех, кто трудился и трудится на благо нашего города. Добра всем, здоровья, благополучия! С Днем самоуправления Маарду всех вас!»-произнес Владимир Архипов.
Развитие города во многом произошло благодаря активности горожан, которые внесли большой вклад, чтобы город Маарду стал успешным самоуправлением. В этом году благодарственными грамотами были награждены Татьяна Еремина, Лилия Кидельман, Надежда Ростовская, Эдуард Бернадт, Мари Пекарева, Наталья Кеерник, Евгений Головач, Тююне Николаева, Маргус Кааре и Эллен Лоопере. Знака почета за многолетний ответственный труд на благо города в этом году удостоились Хендрик Нагла, Людмила Косых и Лариса Ищук.
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