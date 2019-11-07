Городу исполняется 28 лет: в Маарду назвали самых достойных

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, дорога длинной в 28 лет означает прежде всего большую работу по благоустройству и развитию города. «За это время Маарду доказал свою способность развиваться, экономно вести хозяйство и быть жизнеспособным. Это потребовало большой работы нескольких поколений маардусцев и целенаправленной деятельности городской власти. Понадобилось не одно десятилетие, прежде чем Маарду превратился в современный, ухоженный и красивый город, для жителей которого созданы все возможности для комфортной и безопасной жизни», - убежден мэр.

«Наш город растет и развивается, привлекая новых жителей. Маарду сохраняет старые и приобретает новые культурные традиции, а также делится накопленным опытом с другими самоуправлениями. В нашем городе можно получить хорошее образование и сделать спортивную карьеру; в городе живет, учится и работает талантливая молодежь, на которую мы возлагаем большие надежды», - добавил Владимир Архипов.