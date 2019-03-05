Городской транспорт в Таллинне ходит не по графику из-за снегопада

Департамент также призывает всех водителей к чрезвычайной внимательности на улицах города — утром произошло уже немало столкновений, в которых пострадали корпуса автомобилей. Из-за обилия снега автобусы порой не могут полностью заезжать в карманы на остановках, создавая преграду для движущихся в крайнем правом ряду. Поэтому надо держать дистанцию и вовремя перестраиваться.