Городской лагерь “Мой Пыхья-Таллинн” дает десяткам детей возможность полезно провести летнее время

”В этом году лагерь направлен на то, чтобы заинтересовать молодежь происходящим в Пыхья-Таллинне, ведь мы хотим, чтобы молодежь участвовала в планировании жизни района. В ходе различных творческих и активных занятий молодежь лучше узнает Пыхья-Таллинн и нашу историю”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В молодежном лагере примут участие дети в возрасте от 7 до 12 лет. В предыдущие два года лагерь проходил в июне и августе, но в этом году в связи с чрезвычайной ситуацией было решено изменить график и перенести программу на август и октябрь.

”Я очень рад, что в Пыхья-Таллинне действуют активные организации, так как без поддержки партнеров было бы сложно реализовать столь масштабную программу”, — добавил Ярвелайд.

В этом году в программе ”Мой Пыхья-Таллинн” участвует 160 детей. Регистрация в городской лагерь проходила через сеть поддержки и отдел защиты детей районной управы.

В летний период в Пыхья-Таллинне также проходит ряд других мероприятий. До конца лета по вторникам в Коплиском парке экстремальных видов спорта проходят тренировки по езде на самокате. Пыхья-Таллиннский молодежный центр в течение лета перемещается по району и организует занятия для детей на улице. в Коплиском парке экстремальных видов спорта проводятся различные соревнования, а Таллиннский Коплиский дом молодежи организует как городские лагеря, так и короткие курсы для детей. Также проходит кинофестиваль под открытым небом ”ПыхьяКино”. Летние мероприятия в районе завершит традиционный фестиваль ”Коплифест”, который пройдет 29 августа на территории бывшего завода Пыхьяла. Молодежная площадка фестиваля будет располагаться на территории Пыхья-Таллиннского молодежного центра.