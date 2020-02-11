Городской архив выпускает сборник об истории Таллинна

Третий том истории Таллинна (414 страниц) охватывает период, начиная с Северной войны до конца царского времени. Четвертый том (408 страниц) посвящен периоду со времени становления Эстонской Республики и до 2019 года. Издание представляет систематизированный обзор порядка управления городом, населения, политической жизни, экономики, образования, культуры и общественной жизни. В центре внимания резкие перемены, вызванные переломными моментами истории.

Руководитель Таллиннского городского архива Кюлло Арьякас подчеркнул, что Таллинн — первый город в Эстонии, в котором после восстановления государственности был предпринят столь крупный, объемный и непростой труд по составлению сборника. Он добавил, что к работе были привлечены сотрудники Таллиннского городского архива, Таллиннского университета, Тартуского университета, Эстонской академии художеств, Эстонского исторического музея и т.д. В основу легли как лучшие из уже имеющихся исследований, так и новые архивные находки, статистические даные и многое другое.

Главный редактор издания — ученый, историк Тийна Кала, издатель — Таллиннский городской архив.

Первый и второй тома сборника были изданы в июне 2019 года, в общей сложности четыре тома сборника составляют 1548 страниц.

Предыдущий академический труд такого рода был выпущен около 50 лет назад — в 1969 и 1976 гг. Новый сборник представит интерес для научных учреждений, исследователей и широкого круга интересующихся историей.