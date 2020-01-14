Город ждет идей: что сделать с рождественской елью с Ратушной площади?

”Идея объявить такой конкурс появилась после прочтения письма Юлле Эммар, которое мы получили перед Рождеством. Юлле очень хорошо знает историю главного рождественского дерева столицы, так как именно она посадила ель 31 год назад на улице Рыйка. В своем письме она предложила сделать из дерева, когда оно будет убрано с площади, что-то полезное и долгосрочное. Мы считаем, что это хорошая идея и поэтому ждем предложений о том, как и где можно будет использовать дерево”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Авторам идей нужно учитывать, что длина дерева 15 метров, а его диаметр у основания примерно полметра. Управа района Кесклинн ждет предложений до 24 января на электронный адрес kesklinn@tallinnlv.ee или на почтовый адрес Нунне 18, Таллинн 15058.

Новогодняя ель будет убрана с Ратушной площади в середине февраля. До этого, 25 января в 13.00 на площади около ели будет открыт лабиринт из маленьких елок.

”Автору лучшей идеи мы дадим возможность при желании самому ее осуществить. Если хорошие идеи на конкурс не поступят, то мы отдадим ель в качестве подарка управе района Пирита, как мы это делали последние два года”, — добавил старейшина.