Город Таллинн поддерживает расширение молодежной программы SPIN

В рамках программы SPIN еженедельно более 300 ребят от 9 до 18 лет участвуют в занятиях футболом, во время которых их обучают необходимым в жизни навыкам, таким как командная работа, самоконтроль и постановка целей. Кроме того, проводятся мастер-классы на социальные темы и другие спортивные занятия и занятия по интересам, помогающие развить необходимые умения.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил эффективность программы: ”За три года программа доказала свою действенность. Футбол — хороший способ дать молодежи возможность проверить себя, научиться работать в команде и ставить общие цели, — пояснил вице-мэр. — Долгосрочная цель программы — снижение тенденции к отклоняющемуся поведению, поддержка в продолжении обучения и во вступлении на рынок труда. Здорово, что при поддержке города в этом году к программе сможет присоединиться молодежь из Мустамяэ, Хааберсти, а с осени также из Кесклинна и Нымме”.