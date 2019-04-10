Город Таллинн поддерживает расширение молодежной программы SPIN

При поддержке Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта программа SPIN реализуется с этого года в Мустамяэ и Хааберсти. В планах — расширить действие программы с сентября этого года на районы Кесклинн и Нымме.
В рамках программы SPIN еженедельно более 300 ребят от 9 до 18 лет участвуют в занятиях футболом, во время которых их обучают необходимым в жизни навыкам, таким как командная работа, самоконтроль и постановка целей. Кроме того, проводятся мастер-классы на социальные темы и другие спортивные занятия и занятия по интересам, помогающие развить необходимые умения.
Вице-мэр ТаллиннаВадим Белобровцев отметил эффективность программы: ”За три года программа доказала свою действенность. Футбол — хороший способ дать молодежи возможность проверить себя, научиться работать в команде и ставить общие цели, — пояснил вице-мэр. — Долгосрочная цель программы — снижение тенденции к отклоняющемуся поведению, поддержка в продолжении обучения и во вступлении на рынок труда. Здорово, что при поддержке города в этом году к программе сможет присоединиться молодежь из Мустамяэ, Хааберсти, а с осени также из Кесклинна и Нымме”.
Цель программы — в сотрудничестве с местными самоуправлениями, школами, полицией и другими партнерами развить у целевой группы социальные навыки и навыки самоконтроля, благодаря этому улучшить дисциплинированность в исполнении школьных обязанностей, скорректировать поведение и отношение к окружающей среде. Сейчас в программу вовлечены более 300 детей и подростков. SPIN действует с 2015 года и за это время программа успела предложить занятия 800 ребятам из целевой группы, общим объемом более 70 000 часов.
Работу программы в Таллинне финансируют Европейский социальный фонд, Министерство внутренних дел и город Таллинн.