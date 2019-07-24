Город реконструирует улицу Нису
В начале августа начнутся работы по реконструкции улицы Нису, которая полностью обновится на участке от ул. Сыле до ул. Ристику, сообщает управа Пыхья-Таллинна.
В начале августа начнутся работы по реконструкции улицы Нису, которая полностью обновится на участке от ул. Сыле до ул. Ристику, сообщает управа Пыхья-Таллинна.
Проезжая часть будет расширена до пяти метров. Также с обеих сторон планируется построить с тротуары — каждый шириной в 2 метра. Тротуары будут выложены плиткой. Заодно в порядок будут приведены дорожки, ведущие к подъездам многоквартирных домов.
”Речь идет о долгожданном и очень нужном проекте, который затронет не только всех жителей окрестных домов, но и посетителей спортивного центра ”Сыле” и школьного здания, расположенного по адресу ул. Сыле, 40. В ходе разработки этого проекта мы обращались к местным жителям, от которых получили много ценных предложений”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Проект реконструкции улицы Нису был представлен местным жителям и представителям квартирных товариществ в 2018 году. На обсуждении проекта прозвучали предложения ограничить скорость движения автотранспорта и обеспечить безопасность пешеходов.
В ходе строительных работ на ул. Нису планируется сохранить максимально возможное количество растущих там деревьев. С этой целью часть работ по укладке труб будет осуществлена методом бурения под корнями деревьев. Также планируется установить ливневую канализацию и все остальные коммуникации.
Со стороны ул. Сыле будет разбит небольшой сквер со скамейками и мусорными урнами. На участке между улицами Ару и Сыле будет созданы места для парковки.
Представители Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства пообещали, что во время реконструкции местным жителям будет обеспечен доступ к своим домам.
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