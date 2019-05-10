Город обновит все игровые площадки на Штромке

Большая часть нынешних аттракционов свое отслужила и ремонту не подлежит. Всего игровые элементы и тренажеры будут заменены на шести площадках, причем одна из них будет предназначена для детей с особыми потребностями. На площадке для самых маленьких сохранится паровоз с вагонами, также на площадке для детей от 3 до 12 лет оставят нынешнюю горку. Все остальное полностью обновится.

”Игровые площадки на Штромке используются очень интенсивно. Для нас важно, чтобы детям там было интересно, и чтобы при этом их безопасность была обеспечена. При проектировании игровых площадок учитываются все установленные стандарты и нормы”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.

В оформлении игровых площадок будет присутствовать морская тематика. Нынешний большой корабль будет демонтирован, но на его месте будет установлен новый, лучше прежнего. Песок на площадках будет заменен, кое-где планируется использовать специальное резиновое покрытие.

Рядом с площадками будут установлены мусорные урны, предусматривающие возможность сортировки отходов. Их установка имеет в том числе и воспитательное значение. Новых дорог прокладывать не планируется — уже имеющихся вполне достаточно, ведь месторасположение площадок не изменится.

Город намерен завершить работы по обновлению площадок в течение нынешнего года. При проведении работ будет учитываться, что в летний период использование площадок возрастает в разы. По-видимому, работы будут произведены поэтапно.

Работы начнутся после проведения тендера и заключения договоров с подрядчиками. На обновление площадок в бюджете Таллиннского департамента окружающей среды предусмотрено 200 000 евро.