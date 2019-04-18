Город Кейла приобрел для чиновников первые электрические самокаты

Поддерживая дружелюбное отношение к окружающей среде и сберегающую ресурсы городскую среду, горуправа Кейла в рамках пилотного проекта закупила электрические самокаты, которые предназначаются для внутригородских передвижений чиновников. Это станет экологичной альтернативой поездкам на автомобилях.
По словам мэра Кейла Энно Фельса, самоуправление, будучи небольшим зеленым городом, желает больше пропагандировать плюсы экологичных методов передвижения и тем побудить и горожан меньше использовать автомобили. ”Бережное к окружающей среде мышление начинается в действительности с малых решений и, поскольку сегодня снижение автопоездок является приоритетом по всему миру, то каждый из нас может внести свой небольшой вклад в это — в том числе и это наше решение”, — рассказал глава города о причинах приобретения электросамокатов.
Инициатор проекта — советник по культуре Кейла Яанус Вяльямяэ — рад тому, что среди чиновников самоуправления интерес к альтернативным и сберегающим методам передвижения довольно большой. ”Интерес к езде на самокатах высказали как землеустроитель, советник по строительству, социальные работники, советник по образованию, садовник, вице-мэры, так и другие работники мэрии, которые могут решать свои рабочие вопросы, передвигаясь в пределах городских границ на электросамокатах. Если самокат поменьше подходят для передвижения только по дорогам с твердым покрытием, то мы сделали выбор в пользу модели с колесами побольше — на этом самокате можно передвигаться и по рельефной местности”, — сказал Вяльямяэ, по оценке которого размер города Кейла как раз подходит для движения на самокатах.
По словам Вяльямяэ, сейчас горуправа приобрела два электросамоката, но, в случае интереса, есть планы докупить их еще. ”Кейла — это один из тех городов, среда которого благоприятствует зеленому передвижению — и дети, и молодежь, и взрослые люди относятся к этой среде бережно. Например, каждый год около школы обустраивается дополнительная парковка для велосипедов, поскольку с каждым годом все больше тех, кто приезжает в школу на велосипедах или самокатах”, — отмечает советник по культуре.
Два электросамоката обошлись городу в 2500 евро. Одного заряда хватает для поездки на 30-50 км.