Город Кейла приобрел для чиновников первые электрические самокаты

По словам мэра Кейла Энно Фельса, самоуправление, будучи небольшим зеленым городом, желает больше пропагандировать плюсы экологичных методов передвижения и тем побудить и горожан меньше использовать автомобили. ”Бережное к окружающей среде мышление начинается в действительности с малых решений и, поскольку сегодня снижение автопоездок является приоритетом по всему миру, то каждый из нас может внести свой небольшой вклад в это — в том числе и это наше решение”, — рассказал глава города о причинах приобретения электросамокатов.

Инициатор проекта — советник по культуре Кейла Яанус Вяльямяэ — рад тому, что среди чиновников самоуправления интерес к альтернативным и сберегающим методам передвижения довольно большой. ”Интерес к езде на самокатах высказали как землеустроитель, советник по строительству, социальные работники, советник по образованию, садовник, вице-мэры, так и другие работники мэрии, которые могут решать свои рабочие вопросы, передвигаясь в пределах городских границ на электросамокатах. Если самокат поменьше подходят для передвижения только по дорогам с твердым покрытием, то мы сделали выбор в пользу модели с колесами побольше — на этом самокате можно передвигаться и по рельефной местности”, — сказал Вяльямяэ, по оценке которого размер города Кейла как раз подходит для движения на самокатах.