26.09.2019, 16:42
Горхолл хотят превратить в конференц-центр. Еврокомиссия решит, разрешать ли финансировать перестройку
Таллиннский городской холл планируется перестроить в конференц-центр и выделить на это деньги, в том числе и из государственного бюджета, пишут "Деловые Ведомости".
В ближайшие недели должно поступить решение Еврокомиссии о том, может ли Эстония начать перестраивать Горхолл в конференц-центр при поддержке государства.
В госбюджете на реновацию Горхолла запланировано 20 миллионов евро на 2021 и 2022 года, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.
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