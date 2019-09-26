Горхолл хотят превратить в конференц-центр. Еврокомиссия решит, разрешать ли финансировать перестройку

В ближайшие недели должно поступить решение Еврокомиссии о том, может ли Эстония начать перестраивать Горхолл в конференц-центр при поддержке государства.

В госбюджете на реновацию Горхолла запланировано 20 миллионов евро на 2021 и 2022 года, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.