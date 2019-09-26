26.09.2019, 16:42

Горхолл хотят превратить в конференц-центр. Еврокомиссия решит, разрешать ли финансировать перестройку

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rus.delfi.ee
EST 16
Tallinna Linnahall
Tallinna LinnahallFoto: Priit Simson

Таллиннский городской холл планируется перестроить в конференц-центр и выделить на это деньги, в том числе и из государственного бюджета, пишут "Деловые Ведомости".

В ближайшие недели должно поступить решение Еврокомиссии о том, может ли Эстония начать перестраивать Горхолл в конференц-центр при поддержке государства.

В госбюджете на реновацию Горхолла запланировано 20 миллионов евро на 2021 и 2022 года, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.

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