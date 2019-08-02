02.08.2019, 08:59

Гонки по железной дороге: в Пярну пройдет Рельсовое ралли


rus.delfi.ee
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Дрезины для проведения Рельсового ралли были доставлены на место старта вчера вечером
Фото Айвара Треве

Сегодня в Пярну начинается двухдневное Рельсовое ралли, в ходе которого 15 команд железнодорожников и их друзей из Эстонии, Латвии, России и Финляндии проедут на ручных дрезинах 140 километров по маршруту Пярну-Лелле-Пярну.

Около 250 участников состязания соберутся на пассажирской платформе станции Пярну, где в ходе увлекательного квалификационного соревнования будет определена очерёдность участников колонны. Старт будет дан в 9.00, после чего команды двинутся в сторону станции Лелле.

”Самые интересные для публики моменты будут происходить на промежуточных остановках, где команды в ходе состязаний должны будут проявить свою сноровку, точность и упорство, — сказала главный организатор Рельсового ралли Марион Тупитс. — Мы ждём болельщиков, а также всех желающих ощутить особый дух соревнований”.

В первый день ралли колонна дрезин остановится для участия в промежуточных соревнованиях в Тоотси и Эйдапере. В Лелле, куда команды прибудут около 16 часов, состоится станционный спринт на дрезинах, в ходе которого выяснится окончательная очерёдность победителей первого дня.

В субботу соревнования начнутся в Лелле в 10.00 и финишируют в Пярну около 17.30. По дороге снова пройдут дополнительные состязания в Эйдапере и Тоотси. Самая зрелищная часть этого дня пройдёт между станциями Тоотси и Пярну, где в состязании на скорость дрезин команды приложат последние силы. Победитель определится после заключительного соревнования, которое состоится на финише.

Для участия в Рельсовом ралли свои команды выставили: Эстонская железная дорога (предприятие Eesti Raudtee), ОАО ”Российские железные дороги” (РЖД), Elron, Спортклуб Enefit Eesti Energia, Iizi, объединенная команда Go Group, две команды от Министерства экономики и коммуникаций, Октябрьская железная дорога России, добровольцы OLE (”Слезай с велосипеда”), Operail, Rail Baltic Estonia, Rail Baltic Latvia, Eiropas Dzelzceļa Līnijas, Департамент защиты прав потребителей и Департамент технического надзора, Viru Keemia Grupp и Teräspyörä-Steelwheel.

Цель Рельсового ралли — привлечь внимание к важности соблюдения правил безопасности на железной дороге и их важности в каждодневной жизни человека, а также к железнодорожному транспорту как к современному и практичному средству передвижения.

Расписание.

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