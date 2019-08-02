Гонки по железной дороге: в Пярну пройдет Рельсовое ралли

Около 250 участников состязания соберутся на пассажирской платформе станции Пярну, где в ходе увлекательного квалификационного соревнования будет определена очерёдность участников колонны. Старт будет дан в 9.00, после чего команды двинутся в сторону станции Лелле.

”Самые интересные для публики моменты будут происходить на промежуточных остановках, где команды в ходе состязаний должны будут проявить свою сноровку, точность и упорство, — сказала главный организатор Рельсового ралли Марион Тупитс. — Мы ждём болельщиков, а также всех желающих ощутить особый дух соревнований”.

В первый день ралли колонна дрезин остановится для участия в промежуточных соревнованиях в Тоотси и Эйдапере. В Лелле, куда команды прибудут около 16 часов, состоится станционный спринт на дрезинах, в ходе которого выяснится окончательная очерёдность победителей первого дня.

В субботу соревнования начнутся в Лелле в 10.00 и финишируют в Пярну около 17.30. По дороге снова пройдут дополнительные состязания в Эйдапере и Тоотси. Самая зрелищная часть этого дня пройдёт между станциями Тоотси и Пярну, где в состязании на скорость дрезин команды приложат последние силы. Победитель определится после заключительного соревнования, которое состоится на финише.