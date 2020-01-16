Голосовой помощник Siri для Apple вместо гимна Эстонии включает гимн СССР

При этом если запросить гимн Эстонии через помощника Google, то такой проблемы не будет.

От представителей Apple комментариев по этому поводу получить не удалось.

Чей Крым?

Ранее за Apple также были замечены странности. Самая большая шумиха поднялась в конце прошлого года, когда в приложениях Apple на территории РФ Крым был назван российским.

Как писала тогда DW, под давлением Москвы американская корпорация Apple обозначила в программе "Карты" на своих устройствах, используемых в России, аннексированный у Украины полуостров Крым как российскую территорию. Теперь такие города, как например, Севастополь и Симферополь, в приложениях Apple на территории РФ появляются с дополнением "Крым, Россия". За пределами РФ у названий географических объектов в Крыму нет ссылки на страну.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что корпорация Apple внесла поправки в географические названия "в соответствии с конституцией РФ", пишет "Интерфакс".