Голосовой помощник Siri для Apple вместо гимна Эстонии включает гимн СССР

Если попросить голосовой помощник Siri для Apple проиграть при помощи музыкального сервиса Spotify гимн Эстонии, то вы услышите гимн Советского Союза, пишет Forte.
При этом если запросить гимн Эстонии через помощника Google, то такой проблемы не будет.
От представителей Apple комментариев по этому поводу получить не удалось.
Чей Крым?
Ранее за Apple также были замечены странности. Самая большая шумиха поднялась в конце прошлого года, когда в приложениях Apple на территории РФ Крым был назван российским.
Как писала тогда DW, под давлением Москвы американская корпорация Apple обозначила в программе "Карты" на своих устройствах, используемых в России, аннексированный у Украины полуостров Крым как российскую территорию. Теперь такие города, как например, Севастополь и Симферополь, в приложениях Apple на территории РФ появляются с дополнением "Крым, Россия". За пределами РФ у названий географических объектов в Крыму нет ссылки на страну.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что корпорация Apple внесла поправки в географические названия "в соответствии с конституцией РФ", пишет "Интерфакс".
По словам Пискарева, Россия потребовала от Apple отображать на своих устройствах географические объекты в Крыму как часть российской территории в начале апреля 2019 года. С этой целью в Госдуму был приглашен директор ООО "Эппл Рус" Виталий Морозько. После этого в приложениях Apple на территории РФ города в Крыму стали появляться без дополнения "Украина".
В отличие от Apple, на картах Google населенные объекты в Крыму не сопровождаются ссылками на страну. Однако при поиске из России их написание приведено в соответствие с русской орфографией, кроме того, между Крымом и Украиной проведена четкая граница.
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